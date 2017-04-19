В 15 странах прошли аресты членов банды, промышлявшей детским порно

Сегодня, 13:43

На глаза полиции злоумышленники попались, когда обменивались запрещенным контентом через мессенджеры


Всех членов банды, которая промышляла детской порнографией, накрыли по всему миру во время одновременных рейдов правоохранители пятнадцати стран.

Задержанные родом из Южной и Центральной Америки и Испании. Во время обысков у них изъяли 300 компьютеров, планшетов, мобильных телефонов и жестких дисков с видео.

Правоохранители выслеживали эту сеть с прошлого года – на глаза полиции злоумышленники попались, когда обменивались запрещенным контентом через мессенджеры.
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"Сегодня"

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