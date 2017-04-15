В 2008 году Трамп одолжил деньги у России для спасения своего бизнеса – экс-глава MI6

Бывший глава MI6 Ричард Дирлав рассказал, что президент США Дональд Трамп заимствовал деньги из России для своего бизнеса во время финансового кризиса 2008 года. Об этом он рассказал Prospect Magazine, передает ТСН.

Дирлав считает, что Трамп использовал деньги, чтобы поддержать свою империю недвижимости, которая сильно пострадала от финансового кризиса. Занимать деньги у российских организаций не является незаконным. Кроме того, Дирлав не представил никаких доказательств в подтверждение своих слов в интервью.

Однако стоит отметить, что за несколько дней до вступления в должность Трамп написал, что Россия никогда не имела "рычагов" над ним.

"Ни сделок, ни кредитов, ничего", – писал он.

Пока неизвестно, выплатил ли Трамп задолженность от 2008 года перед российскими кредиторами или какая часть большой организации Трампа взяла кредиты.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что отношения между Россией и США сейчас находятся на самом низком уровне, однако президент Соединенных Штатов надеется, что они наладятся.