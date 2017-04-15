В 2008 году Трамп одолжил деньги у России для спасения своего бизнеса – экс-глава MI6

Сегодня, 12:22

Империя американского миллиардера сильно пострадала из-за финансового кризиса

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Бывший глава MI6 Ричард Дирлав рассказал, что президент США Дональд Трамп заимствовал деньги из России для своего бизнеса во время финансового кризиса 2008 года. Об этом он рассказал Prospect Magazine, передает ТСН.

Дирлав считает, что Трамп использовал деньги, чтобы поддержать свою империю недвижимости, которая сильно пострадала от финансового кризиса. Занимать деньги у российских организаций не является незаконным. Кроме того, Дирлав не представил никаких доказательств в подтверждение своих слов в интервью.

Однако стоит отметить, что за несколько дней до вступления в должность Трамп написал, что Россия никогда не имела "рычагов" над ним.

"Ни сделок, ни кредитов, ничего", – писал он.

Пока неизвестно, выплатил ли Трамп задолженность от 2008 года перед российскими кредиторами или какая часть большой организации Трампа взяла кредиты.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что отношения между Россией и США сейчас находятся на самом низком уровне, однако президент Соединенных Штатов надеется, что они наладятся.
деньги, бизнес, россия, США, кризис, долг, дональд трамп, MI6, Дирлав

Вы сейчас просматриваете новость "В 2008 году Трамп одолжил деньги у России для спасения своего бизнеса – экс-глава MI6". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Списки посетителей Белого дома решили засекретить. Фото: AFP

У Трампа решили засекретить список посетителей Белого дома

Сегодня, 11:43

Списки посетителей можно будет обнародовать не ранее, чем через 5 лет после смены президента США

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп больше не считает НАТО устаревшей организацией

13 Апреля, 16:20

Президент США отметил, что провел с генсеком Альянса продуктивное обсуждение вопроса об усилении роли НАТО в борьбе с терроризмом

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп пригрозил Ким Чен Ыну американскими атомными подлодками

13 Апреля, 08:51

По словам президента США, нельзя позволить "такой стране, как КНДР" иметь ядерное оружие

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп хочет, чтобы США и НАТО поладили с Путиным

13 Апреля, 05:10

Президент США выразил убеждение, что "Россия является сильной страной, а США очень сильной страной"

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп назвал "потрясающей" работу Тиллерсона на переговорах в России

12 Апреля, 23:49

Президент США считает, что госсекретарю США удалось продвинуть интересы в сфере безопасности США и их союзников

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп назвал Асада "животным"

12 Апреля, 08:41

Президент США обвинил Россию в проблемах Сирии

Мир

Парламент Черногории в июне 2016 года поддержал резолюцию о поддержке вступления в НАТО. Фото: twitter.com

У Лаврова дали оценку вступлению Черногории в НАТО

12 Апреля, 08:05

По мнению Нарышкина, при принятии решения о вступлении Черногории в НАТО следовало учесть мнение граждан о дальнейшей судьбе страны

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп одобрил вступление Черногории в НАТО

12 Апреля, 07:17

Президент США Дональд Трамп поздравил граждан Черногории со вступлением в НАТО, он отметил их стойкость и приверженность демократическим ценностям

Мир

Дональд Трамп. Фото: Global Look Press

Модельное агентство Трампа будет закрыто

11 Апреля, 06:39

Президент США владеет 85% акций агентства

Мир

Линдси Грэм. Фото: AFP

Асад "послал" Трампа – сенатор Грэм

10 Апреля, 08:51

Американский политик назвал президента Сирии сумасшедшим за решение возобновить полеты с атакованной США авиабазы

Мир

Константин Косачев. Фото: ТАСС

Москва: Трампу пора перестать решать свои проблемы за счет России

10 Апреля, 08:44

Таким образом американский лидер не достигнет ни одной из своих целей, уверен Косачев

Мир

Никки Хейли. Фото: AFP

США сделали важное заявление по отстранению Асада от власти в Сирии

9 Апреля, 11:42

Хейли сказала, что отстранение Асада является лишь одной из целей США в Сирии

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования