Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
В аэропорту Флориды произошла стрельба – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7860/80_main.1483727500.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/80_tn.1483727500.jpg Мир На месте происшествия работает полиция

В аэропорту Флориды произошла стрельба – СМИ

Сегодня, 20:31

На месте происшествия работает полиция

На месте происшествия. Фото: twitter.com/WTHRcom
На месте происшествия. Фото: twitter.com/WTHRcom

Выстрелы слышны в Международном аэропорту Форт-Лодердейл в американском штате Флорида. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал CTV News. На месте происшествия работает полиция. Других подробностей не приводится.
аэропорт, стрельба, флорида, выстрелы

Вы сейчас просматриваете новость "В аэропорту Флориды произошла стрельба – СМИ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

В сети появилось видео с места стрельбы в Стамбуле

Вчера, 00:46

По информации турецких СМИ, данный инцидент не связан с терроризмом

Мир

В Стамбуле снова неспокойно. Фото: AFP

Стрельба в одном из ресторанов Стамбула: есть раненые

4 Января, 20:05

На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов

Одесса

Фото AFP

В центре Одессы произошла стрельба: есть раненый

3 Января, 12:14

Компания мужчин поссорилась с охранником кафе, один из посетителей открыл стрельбу

Мир

Стрельб а в Майями. Фото AFP

В Майями неизвестный подстрелил семь человек

2 Января, 10:45

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, жизни еще шестерым ничего не угрожает

Мир

В Барселоне неизвестный застрелил человека. Фото: из открытых источников

В Барселоне неизвестный открыл стрельбу, есть жертвы

2 Января, 10:36

По данным полиции, нападавший имел гражданство Доминиканской Республики

Мир

Очевидцы рассказали о ночной стрельбе. Фото: AFP

Очевидцы рассказали о стрельбе в ночном клубе Стамбула

1 Января, 11:08

Некоторые из свидетелей преступления успели заметить, как террорист устроил стрельбу еще на входе в клуб

Мир

В Тегеране загорелся самолет. Фото: Avia2.ru

В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет

31 Декабря 2016, 19:27

Пламя охватило борт после экстренного приземления

Украина

Фото: Maryna Lukianova | Facebook

МИД Украины открыл "горячую линию" из-за застрявших в ОАЭ туристов

31 Декабря 2016, 16:45

В аэропорт Шарджа снова выехал украинских консул

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.