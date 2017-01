В аэропорту Флориды произошла стрельба – СМИ

Выстрелы слышны в Международном аэропорту Форт-Лодердейл в американском штате Флорида. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал CTV News. На месте происшествия работает полиция. Других подробностей не приводится.

Here's a look at the scene at Ft. Lauderdale airport, where several people were reportedly shot pic.twitter.com/ohvhefjxzN