В аэропорту Флориды произошла стрельба – СМИ
На месте происшествия работает полиция
Выстрелы слышны в Международном аэропорту Форт-Лодердейл в американском штате Флорида. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал CTV News. На месте происшествия работает полиция. Других подробностей не приводится.
@CTVNews good— Moo boo (@mooboo38) 6 января 2017 г.
Here's a look at the scene at Ft. Lauderdale airport, where several people were reportedly shot pic.twitter.com/ohvhefjxzN— WTHR.com (@WTHRcom) 6 января 2017 г.
Strong police presence outside Ft. Lauderdale airport, which was the scene of a shooting incident today pic.twitter.com/OghGJghflT— WTHR.com (@WTHRcom) 6 января 2017 г.
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