В аэропорту Санкт-Петербурга обнаружили мину

Боеприпас нашли в одной из посылок, которая направлялась в Северную Америку, сообщают российский правоохранители

Российские силовики нашли в одной из посылок в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге мину, которая направлялась в Северную Америку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу

По сообщению правоохранителей, мина оказалась учебной и опасности не представляет.

"Подозрение сотрудников аэровокзала вызвала посылка, отправляемая в одну из стран Северной Америки, – сказал собеседник агентства. – В ней находился предмет, похожий на мину. Прибывшие в терминал кинологи и взрывотехники ОМОН осмотрели одну из коробок почтового отправления, сначала применив служебную собаку, потом и технические средства обнаружения".

В результате обследования инженерно-техническая группа ОМОН обнаружила учебную противопехотную мину ПМН-2.

"Учебное пособие не представляет опасности, но, тем не менее, передано следственной группе для проведения проверки", – добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщалось, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал аэропорт "Борисполь" на больше, чем 12,78 миллионов гривен. Отмечается, что АМКУ уличил госпредприятие в совершении действий, которые могли привести к ограничению конкуренции на рынках наземного обслуживания на территории "Борисполя".