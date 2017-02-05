В Афганистане и Пакистане в результате схода лавин погибло более полусотни человек
Больше всего пострадали регионы Парван, Бадахшан и Читрал
В Афганистане и Пакистане в результате схода лавин погибло более 50 человек. Об этом сообщает ВВС.
Согласно сообщению, в Афганистане погибли более 40 человек в 19 провинциях. Больше всего пострадали регионы Парван и Бадахшан. Автострады на большей части страны заблокированы, международный аэропорт Кабула закрыт из-за обледенения взлетной полосы.
Из-за непрекращающихся снегопадов, власти объявили воскресенье выходным днем, чтобы люди не рисковали жизнью и не выезжали на дороги
Также сообщается, что в результате схода лавины на пакистанский город Читрал погибли 13 человек. Под снегом были погребены пять домов, погибли несколько семей.
Власти опасаются, что под снегом еще остаются люди.
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