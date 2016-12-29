В Афганистане женщине отрубили голову за появление на улице без мужа
В подконтрольных талибам провинциях женщинам запрещено одним появляться на улицах, работать или получать образование
В Афганистане группа вооруженных людей отрубила голову женщине после того, как ее заметили без сопровождения на улице. Об этом сообщает Еспресо со сссылкой на Daily Mail.
Сообщается, что инцидент произошел в селе Латты провинции Сари-Пуль, которое находится под контролем талибов. Талибы опровергли свою причастность к инциденту.
Пресс-секретарь губернатора провинции Забиулла Амани сообщил, что 30-летняя женщина была атакована, поскольку вышла одна на улицу без мужа, который находится в Иране.
В подконтрольных талибам провинциях женщинам запрещено одним появляться на улицах, а только в сопровождении члена семьи мужского пола. Также им запрещено работать или получать образование.
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