В Афганистане женщине отрубили голову за появление на улице без мужа

В подконтрольных талибам провинциях женщинам запрещено одним появляться на улицах, работать или получать образование

В Афганистане группа вооруженных людей отрубила голову женщине после того, как ее заметили без сопровождения на улице. Об этом сообщает Еспресо со сссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что инцидент произошел в селе Латты провинции Сари-Пуль, которое находится под контролем талибов. Талибы опровергли свою причастность к инциденту.

Пресс-секретарь губернатора провинции Забиулла Амани сообщил, что 30-летняя женщина была атакована, поскольку вышла одна на улицу без мужа, который находится в Иране.

В подконтрольных талибам провинциях женщинам запрещено одним появляться на улицах, а только в сопровождении члена семьи мужского пола. Также им запрещено работать или получать образование.