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В Афганистане женщине отрубили голову за появление на улице без мужа http://www.segodnya.ua/img/article/7841/49_main.1482980796.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/49_tn.1482980796.jpg Мир В подконтрольных талибам провинциях женщинам запрещено одним появляться на улицах, работать или получать образование

В Афганистане женщине отрубили голову за появление на улице без мужа

Сегодня, 06:53

В подконтрольных талибам провинциях женщинам запрещено одним появляться на улицах, работать или получать образование

30-летняя женщина была атакована, поскольку вышла одна на улицу без мужа, который находится в Иране. Фото из открытых источников
30-летняя женщина была атакована, поскольку вышла одна на улицу без мужа, который находится в Иране. Фото из открытых источников

В Афганистане группа вооруженных людей отрубила голову женщине после того, как ее заметили без сопровождения на улице. Об этом сообщает Еспресо со сссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что инцидент произошел в селе Латты провинции Сари-Пуль, которое находится под контролем талибов. Талибы опровергли свою причастность к инциденту.

Пресс-секретарь губернатора провинции Забиулла Амани сообщил, что 30-летняя женщина была атакована, поскольку вышла одна на улицу без мужа, который находится в Иране.

В подконтрольных талибам провинциях женщинам запрещено одним появляться на улицах, а только в сопровождении члена семьи мужского пола. Также им запрещено работать или получать образование.
Афганистан, женщина, обезглавили

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