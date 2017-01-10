В Алабаме неизвестный захватил заложников в банке
В настоящее время район происшествия оцеплен полицией
Неизвестный злоумышленник захватил в заложники несколько человек в банке города Таскалуса (штат Алабама). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
В связи с инцидентом пришлось перекрыть близлежащий кампус университета Алабамы, район происшествия оцеплен полицией.
При этом не сообщается, сколько человек находится в заложниках. Подробности случившегося выясняются.
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