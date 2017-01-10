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В Алабаме неизвестный захватил заложников в банке http://www.segodnya.ua/img/article/7870/0_main.1484066277.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/0_tn.1484066277.jpg Мир В настоящее время район происшествия оцеплен полицией

В Алабаме неизвестный захватил заложников в банке

Сегодня, 18:36

В настоящее время район происшествия оцеплен полицией

На место ЧП выехали полицейские. Фото: AFP
На место ЧП выехали полицейские. Фото: AFP

Неизвестный злоумышленник захватил в заложники несколько человек в банке города Таскалуса (штат Алабама). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

В связи с инцидентом пришлось перекрыть близлежащий кампус университета Алабамы, район происшествия оцеплен полицией.

При этом не сообщается, сколько человек находится в заложниках. Подробности случившегося выясняются.
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Источник:

РИА Новости

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