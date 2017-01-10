В Алабаме неизвестный захватил заложников в банке

Неизвестный злоумышленник захватил в заложники несколько человек в банке города Таскалуса (штат Алабама). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

В связи с инцидентом пришлось перекрыть близлежащий кампус университета Алабамы, район происшествия оцеплен полицией.

При этом не сообщается, сколько человек находится в заложниках. Подробности случившегося выясняются.