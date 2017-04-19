В Алеппо прогремел мощный взрыв

По последним данным, погибли шесть человек. Что стало причиной трагедии – пока не сообщается

В районе Салах ад-Дин сирийского города Алеппо сработала бомба, передает РИА ФАН. Жертвами мощного взрыва стали шесть человек, еще 32 пострадали. Подробности происшествия устанавливаются.

Это уже не первое нападение террористов за последнее время в Сирии. В Алеппо в районе Рашидин смертник атаковал автобусы с беженцами из северных районов страны. По разным данным, погибли от 39 до 70 человек. Среди погибших много женщин и детей.