В Алеппо прогремел мощный взрыв

Сегодня, 13:30

По последним данным, погибли шесть человек. Что стало причиной трагедии – пока не сообщается 

Сирию разрывают взрывы. Фото: AFP
Сирию разрывают взрывы. Фото: AFP

В районе Салах ад-Дин сирийского города Алеппо сработала бомба, передает РИА ФАН. Жертвами мощного взрыва стали шесть человек, еще 32 пострадали. Подробности происшествия устанавливаются.

Это уже не первое нападение террористов за последнее время в Сирии. В Алеппо в районе Рашидин смертник атаковал автобусы с беженцами из северных районов страны. По разным данным, погибли от 39 до 70 человек. Среди погибших много женщин и детей.
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