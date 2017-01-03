В Алжире взорвалась бомба
Среди пострадавших есть дети, один ребенок погиб
В результате взрыва самодельной бомбы в провинции Блинда (север Алжира) погиб один ребенок и еще семеро пострадали. О происшествии сообщило информационное агентство "Синьхуа".
Как уточняется, возраст детей, пострадавших при ЧП, составляет от семи до десяти лет.
Всех их доставили в местную больницу, чтобы оказать медицинскую помощь.
Правоохранители пока не приводят никаких деталей произошедшего.
По факту инцидента начато расследование. Предполагается, что бомбу могли оставить террористы одной из группировок.
Ранее сообщалось, что в Египте, на севере Синайского полуострова, в результате взрыва бомбы погибли сотрудник полиции и военнослужащие.
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