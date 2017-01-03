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В Алжире взорвалась бомба http://www.segodnya.ua/img/article/7853/57_main.1483449495.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/57_tn.1483449495.jpg Мир Среди пострадавших есть дети, один ребенок погиб

В Алжире взорвалась бомба

Сегодня, 19:25

Среди пострадавших есть дети, один ребенок погиб

В полиции не сообщают о подробностях ЧП. Фото: pixabay.com
В полиции не сообщают о подробностях ЧП. Фото: pixabay.com

В результате взрыва самодельной бомбы в провинции Блинда (север Алжира) погиб один ребенок и еще семеро пострадали. О происшествии сообщило информационное агентство "Синьхуа".

Как уточняется, возраст детей, пострадавших при ЧП, составляет от семи до десяти лет.

Всех их доставили в местную больницу, чтобы оказать медицинскую помощь.

Правоохранители пока не приводят никаких деталей произошедшего.

По факту инцидента начато расследование. Предполагается, что бомбу могли оставить террористы одной из группировок.

Ранее сообщалось, что в Египте, на севере Синайского полуострова, в результате взрыва бомбы погибли сотрудник полиции и военнослужащие.
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Источник:

ИТАР-ТАСС

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