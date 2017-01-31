В американском городе Форт-Уэйн на дереве повесили куклу Трампа с советским флагом в руках (видео)

Сегодня, 17:27

Местная полиция заявила, что не может ничего сделать, так как владелец дома пользуется свободой слова

Кукла Трампа. Кадр из видео
Кукла Трампа. Кадр из видео

В американском городе Форт-Уэйн в штате Индиана на дереве повесили куклу президента США Дональда Трампа с советским флагом в руках, передает новостной портал Wane.com.

Как отмечается, куклу Дональда Трампа повесил рядом со своим домом американский ветеран, но комментировать свой поступок он отказывается.

Местные жители рассказывают, что кукла появилась вскоре после инаугурации нынешнего американского лидера.

По словам одного из жителей города Форт-Уэйн, такой поступок является неуважением к Трампу и тем людям, которые отдали свои голоса за него.

Местная полиция заявила, что не может ничего сделать, так как владелец дома пользуется свободой слова.

Президент США Дональд Трамп отстранил исполняющую обязанности генерального прокурора и министра юстиции США Салли Йейтс от должности после того, как она выразила сомнение в правомочности указа в области ужесточения иммиграционной политики.
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УНН

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