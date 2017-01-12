Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
В Англии на зарплаты футболистов тратят в два раза больше, чем в Германии http://www.segodnya.ua/img/article/7875/67_main.1484217393.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/67_tn.1484217393.jpg Мир Команды Премьер-лиги тратят на зарплаты игроков 112,1 миллиона фунтов

В Англии на зарплаты футболистов тратят в два раза больше, чем в Германии

Сегодня, 12:36

Команды Премьер-лиги тратят на зарплаты игроков 112,1 миллиона фунтов

В Англии платят больше всех. Фото AFP
В Англии платят больше всех. Фото AFP

Клубы английской Премьер-лиги в среднем тратят на зарплаты футболистов 112,1 миллиона фунтов. Эта цифра существенно превышает аналогичные показатели клубов немецкой Бундеслиги (57,9 млн) и итальянской Серии А (54,6 млн), сообщает УЕФА.

Четвертое место в этом рейтинге занимает испанская Примера, где клубы тратят на зарплаты около 51,6 миллиона фунтов. Замыкает топ-5 европейских чемпионатов по этому показателю французская Лига 1 (39,9 млн).
футбол, чемпионат Франции, чемпионат Англии, чемпионат Испании, чемпионат Италии, чемпионат Германии

Вы сейчас просматриваете новость "В Англии на зарплаты футболистов тратят в два раза больше, чем в Германии". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.