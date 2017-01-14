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В Аргентине ограбили банк за 30 секунд http://www.segodnya.ua/img/article/7882/12_main.1484390822.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/12_tn.1484390822.jpg Мир В течение всего этого времени налетчиками не было сделано ни одного выстрела

В Аргентине ограбили банк за 30 секунд

Сегодня, 20:00

В течение всего этого времени налетчиками не было сделано ни одного выстрела

Преступники скрылись. Фото: pixabay.com
Преступники скрылись. Фото: pixabay.com

В пригороде столицы Аргентины Буэнос-Айреса четверо вооруженных преступников ограбили отделение банка, похитив 47 тысяч долларов. На совершение налета им понадобилось всего 30 секунд.

На видеозаписи камеры наблюдения видно, как двое злоумышленников в масках выходят из автомобиля и разбивают молотом стеклянную дверь банка. Еще двое вооруженных винтовками преступников ждали сообщников в машине. Спустя 14 секунд после проникновения в здание грабители вышли с тремя кассетами денег, которые в момент нападения загружались в банкоматы, и сели в автомобиль.

На ограбление банка потребовалось всего 24 секунды, еще шесть секунд один из грабителей потратил на то, чтобы поднять с земли выпавший предмет.

В течение всего этого времени налетчиками не было сделано ни одного выстрела.

Полиция ведет расследование нападения. По данным местных правоохранительных органов, в нескольких кварталах от ограбленного банка преступники бросили свою машину, пересели в другую и скрылись.

Ранее сообщалось, что россиянин-неудачник с муляжом бомбы попытался ограбить банк.
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Источник:

ИТАР-ТАСС

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