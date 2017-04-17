В Аргентине пастух нашел яйца динозавров

Сегодня, 19:52

Специалисты говорят, что внутри яиц сохранились останки эмбрионов, что позволит сделать необходимые анализы

Ученые поражены находкой. Фото: pixabay.com
Ученые поражены находкой. Фото: pixabay.com

На юге Аргентины пастух обнаружил яйца динозавров. Их возраст составляет примерно 70 миллионов лет. Для ученых эта находка имеет огромное значение. Внутри яиц сохранились останки эмбрионов, что позволит сделать необходимые анализы, в частности – кожи и зубов.

Специалисты отмечают, что яйца в хорошем состоянии благодаря тому, что местность, где их обнаружили, когда-то была болотом, а затем она оказалась под вулканическими отложениями. ТАСС сообщает, что в том районе регулярно находят гнезда динозавров, а также останки животных, которые их разоряли.

Ученые планируют создать там палеонтологический парк, который позволит сохранить территорию для следующих поколений. Кроме того, парк может стать популярной туристической достопримечательностью и создать новые рабочие места в Агуада-Сан-Роке.

Ранее ученые заявили, что динозавры погибли от "двойного удара".
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Источник:

ИТАР-ТАСС

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