В Армении скандал: Мхитарян не включен в десятку лучших спортсменов года в стране

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян не попал в десятку лучших спортсменов Армении. Лучшим спортсменом 2016 года по версии спортивных журналистов Армении стал борец Артур Алексанян, который стал олимпийским чемпионом Рио. В первой десятке оказались трое борцов, пятеро тяжелоатлетов и два гимнаста.

Непопадание капитана сборной Армении по футболу в первую десятку вызвало возмущение болельщиков и главы Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна.

– Все наши спортсмены достойны высокой оценки, без исключений. Однако вклад и достижения Генриха Мхитаряна в самом массовом виде спорта, футболе неоспоримы, – цитирует официальный сайт Федерации футбола Армении Айрапетяна. – Об этом знают все, даже те, которые попытались сочинить сказки о составлении списка претендентов на звание лучшего спортсмена года. Они осуществляют "гениальную" операцию "никаких футболистов в лучшей десятке".

Это аморально, и именно эти же самые "аморальные" чиновники, которые так презирают и унижают футбол, не имеют права говорить что-либо о футболе. Аморально также и то, что подавляющее большинство спортивных журналистов, участвующих в голосовании, свой профессиональной "бизнес" каждый день начинают с футбола, Генрихом Мхитаряном и заканчивают все тем же Генрихом Мхитаряном. И эти же самые "аморальные" журналисты не имеют право требовать аккредитации или интервью с тем же Генрихом Мхитаряном.