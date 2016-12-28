Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Армении скандал: Мхитарян не включен в десятку лучших спортсменов года в стране http://www.segodnya.ua/img/article/7836/88_main.1482861741.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/88_tn.1482861741.jpg Мир Непопадание капитана сборной Армении по футболу в первую десятку вызвало возмущение болельщиков

В Армении скандал: Мхитарян не включен в десятку лучших спортсменов года в стране

Вчера, 20:02

Непопадание капитана сборной Армении по футболу в первую десятку вызвало возмущение болельщиков

Генрих Мхитарян. Фото AFP
Генрих Мхитарян. Фото AFP

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян не попал в десятку лучших спортсменов Армении. Лучшим спортсменом 2016 года по версии спортивных журналистов Армении стал борец Артур Алексанян, который стал олимпийским чемпионом Рио. В первой десятке оказались трое борцов, пятеро тяжелоатлетов и два гимнаста.

Непопадание капитана сборной Армении по футболу в первую десятку вызвало возмущение болельщиков и главы Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна.

– Все наши спортсмены достойны высокой оценки, без исключений. Однако вклад и достижения Генриха Мхитаряна в самом массовом виде спорта, футболе неоспоримы, – цитирует официальный сайт Федерации футбола Армении Айрапетяна. – Об этом знают все, даже те, которые попытались сочинить сказки о составлении списка претендентов на звание лучшего спортсмена года. Они осуществляют "гениальную" операцию "никаких футболистов в лучшей десятке".

Это аморально, и именно эти же самые "аморальные" чиновники, которые так презирают и унижают футбол, не имеют права говорить что-либо о футболе. Аморально также и то, что подавляющее большинство спортивных журналистов, участвующих в голосовании, свой профессиональной "бизнес" каждый день начинают с футбола, Генрихом Мхитаряном и заканчивают все тем же Генрихом Мхитаряном. И эти же самые "аморальные" журналисты не имеют право требовать аккредитации или интервью с тем же Генрихом Мхитаряном.
Армения, Манчестер Юнайтед, Генрих Мхитарян, сборная Армении

Вы сейчас просматриваете новость "В Армении скандал: Мхитарян не включен в десятку лучших спортсменов года в стране". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Генрих Мхитарян. Фото manutd.com

"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с Мхитаряном уже этой зимой

26 Октября, 14:40

Экс-игрок "Шахтера" пополнил английский клуб этим летом, но провел за него всего четыре матча

Футбол

Уэйн Руни и Бастиан Швайнштайгер. Фото Instagram

Бастиан Швайнштайгер впервые в сезоне провел тренировку с основой "МЮ"

31 Октября, 15:48

Немецкий полузащитник снова переведен из молодежной команды в основу клуба

Футбол

Генрих Мхитарян. Фото manutd.com

"Боруссия" планирует зимой арендовать Мхитаряна у "МЮ"

13 Ноября, 14:25

Армянский футболист летом перебрался из Дортмунда в Манчестер, но заиграть в Англии пока не сумел

Футбол

Генрих Мхитарян. Фото AFP

Генрих Мхитанян о своем украинском периоде карьеры: "Три года в Шахтере" были блестящими"

2 Декабря, 13:26

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" вспомнил о годах, проведенных в Донецке

Футбол

Автор победного гола Генрих Мхитарян покинул поле на носилках. Фото AFP

Мхитарян ценой травмы принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Тоттенхэмом"

11 Декабря, 18:25

После этой победы "МЮ" в турнирной таблице сократил отставание от "шпор" до трех баллов.

Футбол

Новая прическа Мартиросяна. Фото Instagram

Гарик Мартиросян побрился налысо из-за гола Мхитаряна и победы "МЮ"

13 Декабря, 12:09

Армянский полузащитник забил свой первый мяч в чемпионате Англии

Мир

Генриъ Мхитарян забил гол ударом пяткой. Фото AFP

Генрих Мхитарян забил супергол пяткой в чемпионате Англии (видео)

26 Декабря, 20:02

Экс-полузащитник "Шахтера" забил пяткой в домашнем матче "Манчестер Юнайтед" против "Сандерленда"

Мир

Генрих Мхитарян забил красивейший гол пяткой. Фото AFP

Мхитарян назвал свой супер-гол пяткой "лучшим в карьере" (видео)

Вчера, 19:37

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" рассказал, что по-другому в той ситуации пробить не мог  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.