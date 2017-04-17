В Австралии акула растерзала серфингиста

Девушку доставили в больницу, но она скончалась от полученных ран

В Австралии 17-летняя девушка умерла в больнице от ран, полученных в результате нападения акулы при катании на доске.

Хищник атаковал свою жертву, когда та каталась вместе со своим отцом на популярном среди серферов побережье под названием Kelp Beds в Восточной Австралии, сообщает ABC.

Девушку удалось вытащить на берег. На скорой помощи ее отправили в больницу, где она через некоторое время скончалась от ран.

В настоящее время пляж, где произошла трагедия, закрыт.

Ранее сообщалось, что акула напала на 29-летнего серфингиста у австралийского побережья.