В Австралии акула растерзала серфингиста
Девушку доставили в больницу, но она скончалась от полученных ран
В Австралии 17-летняя девушка умерла в больнице от ран, полученных в результате нападения акулы при катании на доске.
Хищник атаковал свою жертву, когда та каталась вместе со своим отцом на популярном среди серферов побережье под названием Kelp Beds в Восточной Австралии, сообщает ABC.
Девушку удалось вытащить на берег. На скорой помощи ее отправили в больницу, где она через некоторое время скончалась от ран.
В настоящее время пляж, где произошла трагедия, закрыт.
Ранее сообщалось, что акула напала на 29-летнего серфингиста у австралийского побережья.
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