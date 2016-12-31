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В Багдаде прогремел взрыв: много убитых и раненых http://www.segodnya.ua/img/article/7849/14_main.1483172716.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/14_tn.1483172716.jpg Мир Ни одна террористическая группировка пока не взяла ответственность за террористический акт

В Багдаде прогремел взрыв: много убитых и раненых

Сегодня, 10:26

Ни одна террористическая группировка пока не взяла ответственность за террористический акт

Теракт в Багдаде. Фото: AFP
Теракт в Багдаде. Фото: AFP

Сегодня утром в столице Ирака Багдаде произошел террористический акт, в результате которого погибли, по меньшей мере, 18 человек, сообщает Радио Свобода со ссылкой на SkyNews.

Как уточняет другое иностранное агентство AFP, взрывов было два, они случились на оживленном рынке в центре Багдада. Сообщается, что из-за взрывов ранения получили не менее 38 человек.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за теракт.

Напомним, самый кровавый теракт за последнее время в Ираке случился опять таки в Багдаде в июле. Тогда жертвами террористов стали более 200 человек. Автомобиль со взрывчаткой подорвался в оживленном месте в районе Аль-Каррада.
Ирак, теракт, взрыв, багдад
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