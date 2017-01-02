Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
В Барселоне неизвестный открыл стрельбу, есть жертвы http://www.segodnya.ua/img/article/7851/31_main.1483346253.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/31_tn.1483346253.jpg Мир По данным полиции, нападавший имел гражданство Доминиканской Республики

В Барселоне неизвестный открыл стрельбу, есть жертвы

Сегодня, 10:36

По данным полиции, нападавший имел гражданство Доминиканской Республики

В Барселоне неизвестный застрелил человека. Фото: из открытых источников
В Барселоне неизвестный застрелил человека. Фото: из открытых источников

Неизвестный открыл стрельбу из автомобиля на одной из туристических улиц Барселоны, сообщают местные СМИ.

В результате стрельбы погиб один человек, еще двое были госпитализированы.

По данным полиции, нападавший имел гражданство Доминиканской Республики.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают автомобиль, на котором подозреваемые скрылись с места преступления.
Испания, нападение, жертвы, стрельба, Барселона

Вы сейчас просматриваете новость "В Барселоне неизвестный открыл стрельбу, есть жертвы". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Очевидцы рассказали о ночной стрельбе. Фото: AFP

Очевидцы рассказали о стрельбе в ночном клубе Стамбула

Вчера, 11:08

Некоторые из свидетелей преступления успели заметить, как террорист устроил стрельбу еще на входе в клуб

Происшествия

В Киеве произошла ночная погоня со стрельбой

30 Декабря 2016, 08:45

В погоне принимали участие около шести патрульных авто  

Происшествия и криминал

В Николаеве задержали вооруженного мужчину. Фото: dpchas.com.ua

В центре Николаева произошла массовая драка со стрельбой

30 Декабря 2016, 15:39

Мужчина обстрелял прохожих, полицейским удалось задержать злоумышленника

Мир

Расул Мирзаев. Фото: ТАСС

В России подстрелили бойца ММА, который ранее убил подростка

31 Декабря 2016, 15:09

Спортсмену несколько раз выстрелили в лицо, а также избили его битой

Запад

В центре Львова произошла стрельба

26 Декабря 2016, 11:25

Причиной инцидента стали песни уличного музыканта, которые не понравились людям с оружием

Украина

В Мелитополе стреляли. Фото: Politeka

В центре Мелитополя произошла массовая драка со стрельбой

25 Декабря 2016, 02:15

Правоохранители застали лежащими на асфальте троих человек

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.