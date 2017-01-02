В Барселоне неизвестный открыл стрельбу, есть жертвы

Неизвестный открыл стрельбу из автомобиля на одной из туристических улиц Барселоны, сообщают местные СМИ.

В результате стрельбы погиб один человек, еще двое были госпитализированы.

По данным полиции, нападавший имел гражданство Доминиканской Республики.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают автомобиль, на котором подозреваемые скрылись с места преступления.