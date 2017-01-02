В Барселоне неизвестный открыл стрельбу, есть жертвы
По данным полиции, нападавший имел гражданство Доминиканской Республики
Неизвестный открыл стрельбу из автомобиля на одной из туристических улиц Барселоны, сообщают местные СМИ.
В результате стрельбы погиб один человек, еще двое были госпитализированы.
По данным полиции, нападавший имел гражданство Доминиканской Республики.
В настоящее время сотрудники полиции разыскивают автомобиль, на котором подозреваемые скрылись с места преступления.
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