В БПП рассказали, какую роль теперь играет Молдова в планах Кремля

Фриз отметила заявление Додона, что рамочное соглашение страны с ЕАЭС не противоречащей обязательствам Кишинева перед ЕС

Заявления президента Молдовы Игоря Додона об отсутствии противоречий между рамочным соглашением с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и обязательствами Кишинева перед ЕС могут свидетельствовать о том, что Россия планирует с помощью Молдовы выйти на рынок ЕС. Такое мнение в Facebook высказала народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что рамочное соглашение страны с ЕАЭС не противоречащей обязательствам Кишинева перед ЕС. Такое заявление прозвучало по результатам его встречи с Владимиром Путиным, где Додон заявил о намерении получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе и отсутствие результата соглашения с ЕС. Очевидно, что вопрос интеграции в Молдавии в ЕАЭС уже неоднократно было темой переговоров Додона с кураторами от Кремля в лице, например, Рогозина (вице-премьер РФ, – Ред.). Предвыборная программа Игоря Додона также содержала тезис именно о вступлении в ЕАЭС", – написала она.

В этом контексте, как отмечает Ирина Фриз, возникает вопрос расхождения подходов Кремля в вопросе привлечения стран к ЕАЭС.

"Так, в 2013 году Кремль неоднократно заявлял, что подписание Украиной ЗСТ с ЕС является препятствием в развитии экономического сотрудничества с Таможенным Союзом. В том же году президент ЕК (Еврокомиссии) Баррозу заявил, что Украина не может одновременно развивать интеграцию с ТС и создавать ЗСТ с ЕС. В принципе сегодня мы видим аналогичную дилемму в Молдове с измененной последовательностью шагов. Впрочем, даже несмотря на это, базовый подход к проблеме остается: быть и там, и там – нельзя", – пишет нардеп.

По ее словам, обращает на себя внимание то, что Додон делает акцент на статусе наблюдателя, а не члена ЕАЭС, о чем он обещал избирателям.

"Такое изменение риторики может свидетельствовать о том, что Москва собирается использовать Молдову в качестве дверей на рынок Европейского Союза. Российский бизнес очевидно планирует зайти в Молдову и использовать ЗСТ с ЕС для экспорта своей продукции в Европу. Вот только Молдова в конечном результате получит от этого нe выгоду, а проблeмы. Поскольку выбор Крeмля в качестве партнeра – этo политический шаг. И усидеть на двух стульях будeт невозможно", – написала нардеп..

Напомним, после переговоров с Додоном президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве выступают за территориальную целостность и внеблоковый статус Молдовы, рассчитывают восстановить экономические связи с этим государством.

"Особое внимание на переговорах было уделено развитию взаимной торговли", – сказал Путин, отметив, что за последние годы двусторонний товарооборот сократился более чем в два раза.

"Во многом это обусловлено объективными факторами – колебаниями цен на сырье, – но нужно признать, что взаимовыгодные связи с РФ сворачивались на фоне попыток форсировать сближения с Евросоюзом", – сказал российский лидер.

По его словам, в результате молдавские товары "практически потеряли традиционные российские рынки, а на новых ничего так и не приобрели".

"Наоборот, насколько я знаю из статистики, товарооборот Молдавии и ЕС упал", – добавил Путин.

Он напомнил, что над исправлением ситуации в двусторонних отношениях занимается межправкомиссия.