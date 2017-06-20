В Беларуси четко объяснили, кто виноват в войне на Донбассе

Сегодня, 15:34

Нобелевский лауреат Алексиевич сказала, что если бы не российское оружие, то и не было бы войны

Война на Донбассе на совести Путина. Фото: amurburg.ru
Война на Донбассе на совести Путина. Фото: amurburg.ru

Текущее положение дел на Донбассе на совести президента РФ Владимира Путина, так как без вторжения России в Украину смертей и разрухи не было бы. Об этом заявила белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, передает "Апостроф" со ссылкой на российское агентство "ИА REGNUM".

Во время интервью российский журналист сказал ей, что причиной войны на востоке Украины стали "проекты законов о запрете русского языка", на что писательница резко ответила: "А разве там были не русские танки, не русское оружие, не русские контрактники? Фигня все это. Если бы не было вашего оружия, там бы не было войны".

"Да, там боль, там страх. Но это на вашей совести, на совести Путина. Вы вторглись в чужую страну, на каком основании?", – вопрошает Алексиевич.

Кроме того она напомнила, что существует множество фотографий, где зафиксировано передвижение российской техники на территорию Донбасса.

Ранее бывший советник Путина Андрей Илларионов заявлял, что вторгшись в Украину, Россия нарушила ряд международных и российских законов, что стало позорным пятном на российской истории.
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