В Беларуси никогда не будет "отстойников" для беженцев – Лукашенко

Сегодня, 14:40

Как сообщалось, Европейская комиссия выделит Минску 7 млн евро для реализации проекта международной технической помощи

Александр Лукашенко. Фото: svoboda.org
Александр Лукашенко. Фото: svoboda.org

В Беларуси никогда не будет "отстойников" для беженцев, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в пятницу в Минске.

"Я ни в коем случае не пойду на то, чтобы создать какой-то отстойник здесь. Этого никогда не будет", – сказал Лукашенко, комментируя вопрос создания центров временного размещения беженцев в Беларуси.

Как сообщалось, Европейская комиссия выделит Беларуси 7 млн евро для реализации проекта международной технической помощи "Содействие республике Беларусь в решении вопросов, связанных с увеличивающимся потоком нелегальных мигрантов".

Предполагается, что одним из направлений работы в рамках проекта будет создание центров временного содержания иностранных граждан. При этом речь идет только об иностранцах – незаконных мигрантах, задержанных в республике, сирийские или иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут.

Содержание незаконных мигрантов в центрах временного содержания планируется на время, необходимое для идентификации личности и/или подготовки депортации. Сейчас у министерства внутренних дел Беларуси и Госпогранкомитета нет специализированных помещений для содержания и работы с такими мигрантами.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не считает целесообразным создавать военную базу РФ в Бобруйске. "Зачем с военной точки зрения эта база? Не нужна она здесь. Эта база и самолеты, которые они (РФ – Ред.) хотят здесь посадить – это демонстрация", – сказал он.
Беларусь, Еврокомиссия, центр, Лукашенко, мигранты

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Источник:

Интерфакс

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