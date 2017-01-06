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В Беларуси убили настоятельницу монастыря http://www.segodnya.ua/img/article/7859/28_main.1483688996.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/28_tn.1483688996.jpg Мир Нападающей предположительно стала одна из болящих послушниц, которых много в монастыре

В Беларуси убили настоятельницу монастыря

Сегодня, 09:45

Нападающей предположительно стала одна из болящих послушниц, которых много в монастыре

Матушка Василисса. Фото: mlyn.by
Матушка Василисса. Фото: mlyn.by

В Белорусской православной церкви подтвердили, что в ночь на пятницу была убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря (Борисовский район Минская область) матушка Василиcса, сообщает sputnik.by.

"Я могу подтвердить факт, что матушка Василиcса убита. Скорее всего, это было нападение одной из болящих послушниц, которых много в монастыре", – сообщил Sputnik в пятницу пресс-секретарь Белорусского экзархата отец Сергий Лепин.

В правоохранительных органах подтвердили данный факт, но подробности пока не сообщили.

По информации монастыря, настоятельница Василисса приехала в Беларусь из Украины, была прихожанкой Петро-Павловского собора в Минске, после образования сестричества при соборе стала сестрой милосердия. В 2001 году была послушницей в Свято-Елисаветинском женском монастыре, затем приняла постриг. С 2004 года по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси – была настоятельницей Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района.
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