В Беларуси задержали наркоторговцев-эстетов (видео)

Картина Шишкина должна была уехать в Москву, где ее хотели обменять на 100 тысяч евро и три килограмма кокаина, говорят в МВД

В Беларуси задержали наркоторговцев-эстетов. Хранили у себя – среди дурмана – жемчужину живописи – пейзаж Ивана Шишкина. Правоохранители ловили лидера банды и случайно наткнулись на давно утраченный шедевр.

"Картина должна была уехать в Москву, где ее хотели обменять на 100 тысяч евро и три килограмма кокаина. Картина шла за очередную партию наркотиков", – говорит Григорий Евчар, представитель МВД Беларуси.

"Оценочная стоимость картины сейчас – два миллиона долларов. Мы передали картину в музей, в лабораторию", – уточнил Григорий Евчар, пресс-секретарь МВД Беларуси.

Специалисты Национального художественного музея Беларуси сначала не верили, что перед ними – оригинал. Полотно уже давно было в розыске – так его считали пропавшим без вести. Инвентарный номер нашли под слоем краски.

"Мы провели исследования и сравнили с другой картиной "Лес" Шишкина. Со значительной вероятностью – это оригинал", – отметила Анжелика Мицкевич, эксперт белорусского музея искусств.

Вскоре картину должны передать историко-художественный музей в Вязники – Владимирской области России. Именно оттуда полотно украли четыре года назад.

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