В Бельгии обнаружили мертвым главного аудитора НАТО

По предварительным данным, чиновник застрелился, но следствие рассматривает все версии

В бельгийском городе Анден обнаружили тело главного аудитора НАТО Ива Шанделона, сообщили СМИ медиа-группы Sudpresse.

По предварительным данным, чиновник застрелился, однако семья эту версию отвергает, передает сообщение РИА "Новости".

Тело представителя НАТО обнаружили в 140 километрах от места его работы и в 100 километрах от города Ленс, где он проживал.

На имя 60-летнего Шанделона были зарегистрированы три единицы огнестрельного оружия, причем рядом с телом было найдено незарегистрированное оружие, из которого был произведен выстрел в голову.

Близкие Шанделона, который занимался, в том числе вопросами борьбы с терроризмом и его финансированием, утверждают, что он сообщал о поступающих ему "странных" звонках.

Следствие рассматривает все возможные версии.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области застрелился бывший замглавы "Нафтогаза" Геннадий Юрьев. К нему домой пришли с обыском следователи прокуратуры – но из-за дверей услышали выстрел.