Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Бельгии обнаружили мертвым главного аудитора НАТО http://www.segodnya.ua/img/article/7820/59_main.1482411629.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/59_tn.1482411629.jpg Мир По предварительным данным, чиновник застрелился, но следствие рассматривает все версии 

В Бельгии обнаружили мертвым главного аудитора НАТО

Сегодня, 14:57

По предварительным данным, чиновник застрелился, но следствие рассматривает все версии 

Полиция проводит расследование. Фото: pixabay.com
Полиция проводит расследование. Фото: pixabay.com

В бельгийском городе Анден обнаружили тело главного аудитора НАТО Ива Шанделона, сообщили СМИ медиа-группы Sudpresse.

По предварительным данным, чиновник застрелился, однако семья эту версию отвергает, передает сообщение РИА "Новости".

Тело представителя НАТО обнаружили в 140 километрах от места его работы и в 100 километрах от города Ленс, где он проживал.

На имя 60-летнего Шанделона были зарегистрированы три единицы огнестрельного оружия, причем рядом с телом было найдено незарегистрированное оружие, из которого был произведен выстрел в голову.

Близкие Шанделона, который занимался, в том числе вопросами борьбы с терроризмом и его финансированием, утверждают, что он сообщал о поступающих ему "странных" звонках.

Следствие рассматривает все возможные версии.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области  застрелился бывший замглавы "Нафтогаза" Геннадий Юрьев. К нему домой пришли с обыском следователи прокуратуры – но из-за дверей услышали выстрел. 
Бельгия, нато, оружие, смерть, умер, тело, следствие, версии, чиновник, выстрел, застрелился, обнаружили, аудитор

Вы сейчас просматриваете новость "В Бельгии обнаружили мертвым главного аудитора НАТО". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением пальцев правой стопы. Фото: guns.allzip.org

Мужчина случайно прострелил себе ногу на охоте

19 Декабря, 18:05

Житель Запорожской области пытался перезарядить гладкоствольное ружье и травмировал правую ногу

Харьков

Гулял с обрезом в Люботине. Фото: forum.guns.ru

В Харьковской области мужчина с обрезом напугал людей

23 Ноября, 23:55

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области, мужчина объяснил, что взял оружие у друга

Украина

В Херсонской области застрелился солдат

17 Октября, 12:23

Парень умер до приезда "скорой" - пуля попала в висок 

Происшествия

<p>Тело девушки лежало под окнами многоэтажки</p>

В Киеве под окнами многоэтажки нашли мертвую девушку

3 Августа, 15:03

Полиция устанавливает личность погибшей

Происшествия

<p>В подъезде многоэтажки обнаружили мертвым местного жителя</p>

В Киеве нашли застреленного мужчину

7 Июля, 11:49

Тело лежало в подъезде  

Украина

Мужчина погиб. Фото: drobs.ru

В Полтавской области погода убила мужчину

28 Ноября, 17:14

Пропавшего пенсионера разыскивали несколько дней

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.