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В Белом доме обвинили американские СМИ в попытке лишить Трампа легитимности http://www.segodnya.ua/img/article/7906/59_main.1485113407.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/59_tn.1485113407.jpg Мир Трамп принес присягу в качестве 45-го президента США 20 января

В Белом доме обвинили американские СМИ в попытке лишить Трампа легитимности

Сегодня, 21:29

Трамп принес присягу в качестве 45-го президента США 20 января

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Глава аппарата Белого дома Райнс Прибас обвинил американские СМИ в желании лишить легитимности президента США Дональда Трампа. Соответствующее мнение он высказал в интервью телеканалу Fox News в воскресенье, 22 января, пишет The Hill.

"Дело не в размере аудитории [присутствовавшей на инаугурации Трампа]. Дело в атаках и попытке делегитимизировать этого президента в один день. И мы не собираемся сидеть сложа руки и терпеть это (...) Мы каждый день будем бороться не на жизнь, а на смерть", — подчеркнул Прибас.

Ранее 21 января пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер в ходе брифинга раскритиковал СМИ за распространение ложной информации о численности людей, присутствовавших на церемонии вступления в должность нового главы государства. "Это была самая большая аудитория, когда-либо наблюдавшая за инаугурацией, как по присутствующим лично, так и по всему миру", — приводит его слова The Hill.

Старший советник американского лидера Келлиэнн Конуэй со своей стороны также заявила о необходимости пересмотреть отношения с прессой.

Трамп принес присягу в качестве 45-го президента США 20 января. По информации СМИ, на церемонии присутствовали свыше 800 тысяч человек.

После инаугурации в ряде городов США состоялись протестные акции против нового президента. В частности, в Нью-Йорке около 600 тысяч человек прошли от здания ООН до небоскреба Трамп-тауэр на Пятой авеню. Сам Трамп прокомментировал демонстрации в своем Twitter.

"Вчера смотрел на протесты. Но у меня сложилось впечатление, что выборы только что прошли! Почему эти люди не голосовали?" — написал он.
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