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В Белом доме рассказали, что Обама думает о Путине http://www.segodnya.ua/img/article/7892/50_main.1484722768.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/50_tn.1484722768.jpg Мир Уходящий президент США считает российского лидера "практичным человеком"

В Белом доме рассказали, что Обама думает о Путине

Сегодня, 08:58

Уходящий президент США считает российского лидера "практичным человеком"

Владимир Путин и Барак Обама. Фото: AFP
Владимир Путин и Барак Обама. Фото: AFP

Президент США Барак Обама считает российского лидера Владимира Путина практичным человеком. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает РИА Новости.

"Президент, говоря о своих личных контактах с президентом Путиным, отмечал, что он является достаточно практичным и деловым человеком", – сказал Эрнест.

Напомним, ранее Обама заявил, что правильно оценивал Путина. "Не думаю, что недооценивал его (Путина – ред.)", – сказал президент США.
россия, США, Путин, Белый дом, Обама, эрнест

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