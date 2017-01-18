В Белом доме рассказали, что Обама думает о Путине

Президент США Барак Обама считает российского лидера Владимира Путина практичным человеком. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает РИА Новости.

"Президент, говоря о своих личных контактах с президентом Путиным, отмечал, что он является достаточно практичным и деловым человеком", – сказал Эрнест.

Напомним, ранее Обама заявил, что правильно оценивал Путина. "Не думаю, что недооценивал его (Путина – ред.)", – сказал президент США.