В Болгарии состоялась инаугурация президента

В Софии прошла инаугурация 5-го президента Болгарии Румена Радева, который известен своей пророссийской позицией, передает УНН со ссылкой на Bulgarian News Agency.

Церемония состоялась на площади Святого Александра Невского.

"Сегодняшняя церемония имеет глубокий смысл: надежда на изменение, которое ждет всех нас. Я хочу поблагодарить президента Плевнелиева и всех президентов до него, за их усилия по построению демократической Болгарии", – отметил Радев во время церемонии.

Он также заявил, что будет работать с партнерами Болгарии для активизации европейской интеграции, однако одновременно будет "отстаивать права и достоинство своего народа".

Напомним, кандидат от Социалистической партии генерал Радев победил на выборах президента Болгарии в ноябре 2016.