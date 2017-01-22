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В Болгарии состоялась инаугурация президента http://www.segodnya.ua/img/article/7906/20_main.1485101741.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/20_tn.1485101741.jpg Мир Румен Радев выиграл выборы в ноябре прошлого года 

В Болгарии состоялась инаугурация президента

Сегодня, 18:13

Румен Радев выиграл выборы в ноябре прошлого года 

Румен Радев. Фото: AFP
Румен Радев. Фото: AFP

В Софии прошла инаугурация 5-го президента Болгарии Румена Радева, который известен своей пророссийской позицией, передает УНН со ссылкой на Bulgarian News Agency.

Церемония состоялась на площади Святого Александра Невского.

"Сегодняшняя церемония имеет глубокий смысл: надежда на изменение, которое ждет всех нас. Я хочу поблагодарить президента Плевнелиева и всех президентов до него, за их усилия по построению демократической Болгарии", – отметил Радев во время церемонии.

Он также заявил, что будет работать с партнерами Болгарии для активизации европейской интеграции, однако одновременно будет "отстаивать права и достоинство своего народа".

Напомним, кандидат от Социалистической партии генерал Радев победил на выборах президента Болгарии в ноябре 2016.
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