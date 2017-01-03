В Бразилии молния ударила девушку в голову (видео)
Пострадавшая была госпитализирована в критическом состоянии
В Бразилии в девушку во время прогулки по пляжу ударила молния. Происшествия попало в объективы камер видеонаблюдения, передает The Daily Mail.
На опубликованных кадрах видно, как люди прогуливаются по пляжу во время сильнейшего шторма. В этот момент молния бьет точно в голову девушки, которая сразу упала на песок.
В результате происшествия пострадавшая была госпитализирована в критическом состоянии.
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