В Бразилии молния ударила девушку в голову (видео)

В Бразилии в девушку во время прогулки по пляжу ударила молния. Происшествия попало в объективы камер видеонаблюдения, передает The Daily Mail.

На опубликованных кадрах видно, как люди прогуливаются по пляжу во время сильнейшего шторма. В этот момент молния бьет точно в голову девушки, которая сразу упала на песок.

В результате происшествия пострадавшая была госпитализирована в критическом состоянии.

Читайте также:

В статую Свободы ударила молния

Фотограф случайно снял редчайшее природное явление

Шаровая молния разметала в квартире мебель и оглушила ребенка

В Подмосковье молния попала в электричку и устроила пожар

Редкое видео: россиянин заснял шаровую молнию

Молния подожгла жилой дом в Николаеве

