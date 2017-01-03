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В Бразилии молния ударила девушку в голову (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7854/35_main.1483463557.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/35_tn.1483463557.jpg Мир Пострадавшая была госпитализирована в критическом состоянии

В Бразилии молния ударила девушку в голову (видео)

Сегодня, 19:10

Пострадавшая была госпитализирована в критическом состоянии


В Бразилии в девушку во время прогулки по пляжу ударила молния. Происшествия попало в объективы камер видеонаблюдения, передает The Daily Mail.

На опубликованных кадрах видно, как люди прогуливаются по пляжу во время сильнейшего шторма. В этот момент молния бьет точно в голову девушки, которая сразу упала на песок.

В результате происшествия пострадавшая была госпитализирована в критическом состоянии.

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Источник:

Дни.ру

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