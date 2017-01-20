В Бразилии упал самолет с судьей местного Верховного суда на борту

Президент Бразилии Мишел Темер объявил в четверг о трехдневном национальном трауре из-за гибели в авиакатастрофе члена федерального верховного суда Теори Заваски.

Ранее сообщалось, что легкий двухмоторный самолет, на борту которого находился Заваски, разбился в море у побережья штата Рио-де-Жанейро. Самолет King Air вылетел из Сан-Паулу и упал в море рядом с курортным городом Парати.

"Теори Заваски был гордостью для всех бразильцев", — заявил Темер в видеообращении, которое транслировалось в социальных сетях.

В качестве члена верховного суда Заваски принимал активное участие в антикоррупционном расследовании "Автомойка", которое привело к отставкам и обвинениям в отношении десятков политиков и топ-менеджеров не только в Бразилии, но и в других странах.



