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В Бразилии упал самолет с судьей местного Верховного суда на борту http://www.segodnya.ua/img/article/7900/17_main.1484875011.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/17_tn.1484875011.jpg Мир В Бразилии объявлен трехдневный траур

В Бразилии упал самолет с судьей местного Верховного суда на борту

Сегодня, 03:16

В Бразилии объявлен трехдневный траур

Теори Заваски был гордостью для всех бразильцев, фото AFP
Теори Заваски был гордостью для всех бразильцев, фото AFP

Президент Бразилии Мишел Темер объявил в четверг о трехдневном национальном трауре из-за гибели в авиакатастрофе члена федерального верховного суда Теори Заваски.

Ранее сообщалось, что легкий двухмоторный самолет, на борту которого находился Заваски, разбился в море у побережья штата Рио-де-Жанейро. Самолет King Air вылетел из Сан-Паулу и упал в море рядом с курортным городом Парати.

"Теори Заваски был гордостью для всех бразильцев", — заявил Темер в видеообращении, которое транслировалось в социальных сетях.

В качестве члена верховного суда Заваски принимал активное участие в антикоррупционном расследовании "Автомойка", которое привело к отставкам и обвинениям в отношении десятков политиков и топ-менеджеров не только в Бразилии, но и в других странах.
самолет, траур, Рио-де-Жанейро, разбился, Мишел Темер

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Источник:

РИА Новости

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