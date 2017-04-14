В центре Москвы задержали журналиста Лобкова в костюме пениса

Журналист "Дождя" фотографировался в костюме рядом с инсталляцией в виде пасхального яйца

Журналист телеканала "Дождь" Павел Лобков задержан в центре Москвы в костюме пениса, сообщили "Медузе" на телеканале. Лобков фотографировался в костюме рядом с инсталляцией на Никольской улице в виде пасхального яйца. Журналиста доставили в отделение полиции.

Первоначально о задержании сообщила "Русская служба Би-би-си" со ссылкой на пост коллеги Лобкова Сергея Ерженкова в фейсбуке. В заметке издания утверждается, что Лобков своим костюмом поддерживал "композиционное единение" с инсталляцией на Никольской.

"Медузе" на канале "Дождь" рассказали, что он снимался для программы "Бремя новостей". Сюжет был отснят полностью и выйдет на "Дожде" 15 апреля. Оператора, который вместе с Лобковым работал над сюжетом, задерживать не стали.

Позже стало известно, что Павла Лобкова оштрафовали на 500 рублей за нарушение общественного порядка, изъяли костюм и отпустили.