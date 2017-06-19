В центре Парижа автомобиль протаранил полицейский фургон, проводится спецоперация

По данным CNN, на месте возгорания одного из автомобилей работает большое количество полицейских

В Париже (Франция) в районе Елисейских полей автомобиль протаранил полицейский фургон, на месте проводится спецоперация. Об этом говорится в сообщении префектуры полиции Парижа, сообщает РБК-Украина.

В частности, сообщается, что в районе Елисейских полей проводится полицейская спецоперация. В то же время, по данным CNN, на месте возгорания одного из автомобилей работает большое количество полицейских.