В центре Парижа автомобиль протаранил полицейский фургон, проводится спецоперация
По данным CNN, на месте возгорания одного из автомобилей работает большое количество полицейских
В Париже (Франция) в районе Елисейских полей автомобиль протаранил полицейский фургон, на месте проводится спецоперация. Об этом говорится в сообщении префектуры полиции Парижа, сообщает РБК-Украина.
В частности, сообщается, что в районе Елисейских полей проводится полицейская спецоперация. В то же время, по данным CNN, на месте возгорания одного из автомобилей работает большое количество полицейских.
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