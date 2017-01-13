Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
В чемпионате Италии обсуждают возможность введения Boxing Day http://www.segodnya.ua/img/article/7881/41_main.1484331643.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/41_tn.1484331643.jpg Мир Предварительное расписание сезона-2017/18 будет определено в феврале

В чемпионате Италии обсуждают возможность введения Boxing Day

Сегодня, 20:20

Предварительное расписание сезона-2017/18 будет определено в феврале

Конец года в Серии А будет насыщенным. Фото AFP
Конец года в Серии А будет насыщенным. Фото AFP

Организаторы чемпионата Италии обсуждают возможность проведения матчей в период между католическим Рождеством и Новым годом со следующего сезона.

Предварительное расписание туров сезона-2017/18 будет определено в конце февраля. В апреле клубы должны будут подтвердить готовность провести Boxing Day.

В этом сезоне подобный эксперимент был проведен в Серии В, что в среднем увеличило посещаемость матчей на 6%.

Напомним, что в Англии уже давно практикуется Boxing Day.
футбол, чемпионат Италии

Вы сейчас просматриваете новость "В чемпионате Италии обсуждают возможность введения Boxing Day". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.