В чемпионате Италии обсуждают возможность введения Boxing Day
Предварительное расписание сезона-2017/18 будет определено в феврале
Организаторы чемпионата Италии обсуждают возможность проведения матчей в период между католическим Рождеством и Новым годом со следующего сезона.
Предварительное расписание туров сезона-2017/18 будет определено в конце февраля. В апреле клубы должны будут подтвердить готовность провести Boxing Day.
В этом сезоне подобный эксперимент был проведен в Серии В, что в среднем увеличило посещаемость матчей на 6%.
Напомним, что в Англии уже давно практикуется Boxing Day.
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