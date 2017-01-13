В чемпионате Италии обсуждают возможность введения Boxing Day

Предварительное расписание сезона-2017/18 будет определено в феврале

Организаторы чемпионата Италии обсуждают возможность проведения матчей в период между католическим Рождеством и Новым годом со следующего сезона.

Предварительное расписание туров сезона-2017/18 будет определено в конце февраля. В апреле клубы должны будут подтвердить готовность провести Boxing Day.

В этом сезоне подобный эксперимент был проведен в Серии В, что в среднем увеличило посещаемость матчей на 6%.

Напомним, что в Англии уже давно практикуется Boxing Day.