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В давке на музыкальном фестивале в Австралии пострадали не менее 60 человек (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7848/91_main.1483147819.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/91_tn.1483147819.jpg Мир 19 человек из 60 получили серьезные повреждения

В давке на музыкальном фестивале в Австралии пострадали не менее 60 человек (видео)

Сегодня, 03:30

19 человек из 60 получили серьезные повреждения

В давке на музыкальном фестивале в Австралии пострадали не менее 60 человек, фото AFP
В давке на музыкальном фестивале в Австралии пострадали не менее 60 человек, фото AFP

По меньшей мере 60 человек в возрасте около 20 лет получили ранения в результате давки на музыкальном фестивале Falls Festival в австралийском городе Лорне, сообщает газета Age.

Как пишет издание, 19 человек из 60 получили серьезные повреждения, в частности травмы позвоночника, головы и лица.

По данным полиции, давка возникла, когда гости фестиваля пытались выйти из зоны, где выступала местная группа DMA, и перейти к сцене, на которой играл британский коллектив London Grammar.

По данным газеты, разъяренные родители пострадавших отправили сообщения организаторам фестиваля в социальной сети Facebook для получения подробной информации, так как не могли связаться с детьми, но пока не получили ответ.
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Источники:

РИА Новости

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