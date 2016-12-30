В Думе назвали высылку российских дипломатов из США признаками паранойи

Санкции США против РФ и высылка российских дипломатов — признаки настоящей паранойи, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Санкции США против России и высылка 35 дипломатов РФ в 72 часа — признаки настоящей паранойи. Без всякой доказательной базы, основываясь только на голословных утверждениях предпринимаются очередные и опять крайне агрессивные шаги в отношении нашего государства", — сказал Слуцкий журналистам.

Он отметил, что подобные решения вызывают настоящий шок у здравомыслящих политиков. "И символично, что объявлены они в день заключения прорывных договоренностей по мирному сирийскому урегулированию. Наверное, именно таким образом "миротворец" (президент США Барак) Обама хочет оставить свой последний след в истории",- добавил депутат.



