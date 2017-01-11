В ЕАБР очертили основные риски для мировой экономики

Основные риски для мировой экономики в этом году будут концентрироваться в США и в развитых странах Европы. Такое мнение высказал главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик.

Риски, связанные с китайской экономикой, сохраняются, но наблюдается их смягчение, заявил он в интервью агентству "Синьхуа".

"Основные риски для мировой экономики концентрируются в развитых странах. Концентрируются вокруг бюджетной, торговой и денежно-кредитной политики США и долговой проблемы Европы", – полагает эксперт.

"В 2017 году ключевой риск – это риск протекционизма. Очень большой вопрос, какой будет торгово-экономическая политика США. Второй вопрос – денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы. Если эта политика будет жесткой, это может дать негативный эффект для мировой экономики и развивающихся рынков", – отмечает он.

В Европе главные риски, по мнению экономиста, связаны с финансовой системой. Обострение банковского кризиса в Европе может усугубить другие глубинные европейские проблемы.

"Риски, связанные с китайской экономикой, о которых много говорили в 2016 году, сохраняются. Но во второй половине года мы видели некоторое затухание и смягчение этих рисков", – сказал Лисоволик.

"Если есть какой-то триггер, способный запустить негативные процессы в мировой экономике, то он возникнет, скорее, со стороны США и Западной Европы, а не на Востоке. Развитие процессов в Азии, как мне кажется, не дает таких рисков, такой уязвимости, как это наблюдается сейчас в ряде развитых стран Запада", – подчеркнул он.

Напомним, эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе назвали главные риски для человечества в 2017 году.