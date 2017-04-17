В Египте планируют сделать Facebook платным

Сегодня, 22:22

В правительстве полагают, что это позволит предотвратить использование Facebook в качестве площадки для разжигания ненависти и насилия, а также продвижения экстремистских идей

Законопроект будет вынесен для обсуждения в парламенте в ближайшие дни. Фото: MyOwnConference
Законопроект будет вынесен для обсуждения в парламенте в ближайшие дни. Фото: MyOwnConference

Египетский парламент намерен рассмотреть законопроект об установлении ежемесячной "абонентской платы" в размере 5 египетских фунтов (0,25 долл.) за пользование социальной сетью Facebook, сообщает 112.ua со ссылкой на Egypt Independent.

Согласно сообщению, такую законодательную инициативу предложил депутат от Партии свободных египтян Рияд Абдель Саттар.

По его словам, соответствующий проект закона позволит правительству предотвратить использование Facebook в качестве площадки для разжигания ненависти и насилия, а также продвижения экстремистских идей.

Кроме этого, принятие документа позволит осуществлять мониторинг за пользователями в соцсети.

Саттар подчеркнул, что законопроект будет вынесен для обсуждения в парламенте в ближайшие дни.

Как отмечает издание, документ вызвал резко негативную реакцию общественности, которая выступает категорически против какой бы то ни было монетизации Facebook и контроля за пользованием соцсетями.
Египет, google, facebook

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