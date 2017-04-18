В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали больницу

Сегодня, 19:07

Спасатели потушили огонь за час, поэтому добраться верхних этажей здания пламя не успело


Из-за пожара в больнице Екатеринбурга (Россия) не менее, чем сотню человек пришлось эвакуировать из медучреждения, в подвале которого загорелся электрощит.

Двух мужчин госпитализировали с сильными ожогами. Спасатели потушили огонь за час, поэтому добраться верхних этажей здания пламя не успело.

По последним данным, больница возобновила работу в обычном режиме.
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"Сегодня"

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