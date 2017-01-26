В ЕСПЧ решили не сориться с РФ из-за ее отказа выполнять решение по ЮКОСу

Раймонди отметил, что обеспечение исполнения решений не является прерогативой Суда, этим занимается Комитет министров СЕ

Европейский суд по правам человека отмечает хорошее сотрудничество с Россией, несмотря на ее отказ выполнять решение по делу ЮКОСа. Об этом заявил в четверг президент ЕСПЧ Гвидо Раймонди.

"Хотя Россия не выполняет решение по ЮКОСу, в целом у нас положительное сотрудничество с РФ, у нас прекрасные отношения с российскими судами", – рассказал Раймонди.

Он отметил, что обеспечение исполнения решений не является прерогативой Суда, этим занимается Комитет министров СЕ, но отметил, что не считает отказ РФ выполнять решения по делам ЮКОСа разрушающим отношения Суда с РФ.

"В 95% случаев решение суда исполняются в полной мере. Происходит пересмотр приговоров после решений ЕСПЧ", – подчеркнул он.

Президент ЕСПЧ считает, что Россия намерена продолжать работу с Советом Европы: "Мы чувствуем желание сотрудничать с ЕСПЧ и Советом Европы в целом". В качестве примера он привел тренинги по вопросам практики ЕСПЧ, которые Верховный суд РФ организует для судей: "35 тысяч профессионалов в российских судах прошли такую подготовку".

Напомним, Конституционный суд России разрешил Российской Федерации не выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в 1,9 млрд евро согласно вердикту ЕСПЧ.

По мнению КС РФ постановление ЕСПЧ якобы противоречит конституции РФ, что является основанием для невыполнения решения Европейского суда.