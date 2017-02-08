В этом году Россия может попробовать испытать НАТО на прочность – разведка Эстонии

Сегодня, 17:12

Как отмечается, правительство России – авторитарный режим, все-таки нельзя полностью исключить угрозу того, что руководство РФ допустит стратегический просчет

В Эстонии опасаются, что РФ может напасть. Фото: Reuters
В Эстонии опасаются, что РФ может напасть. Фото: Reuters

Эстонская разведка обвинила Россию в ведении информационной войны против ЕС, сообщает "РИА Новости".

В среду был опубликован ежегодный отчет департамента информации. "В отчете мы четко говорим, что в 2017 году вероятность военного нападения России на НАТО существует, но она низкая", – сказал Марран журналистам на презентации документа.

"Учитывая, что правительство России – авторитарный режим, все-таки нельзя полностью исключить угрозу того, что руководство России допустит стратегический просчет и решит испытать в деле коллективную оборону НАТО", – говорится в отчете департамента.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит непосредственной угрозы со стороны РФ для восточного фланга НАТО.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что решение украинского кризиса нельзя ставить в зависимость от решения других международных проблем, это отдельный вопрос.

"Нельзя увязывать с другими проблемами. Какие это проблемы? Раздавались высказывания, что можно было бы увязать вопрос по Украине с участием России в борьбе с международным терроризмом, или, например, с ядерной тематикой", – сказал глава МИД Эстонии.
россия, Эстония, нато, разведка, доклад

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