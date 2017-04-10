В Европарламенте намерены взяться за освобождение Крыма

В Европейском парламенте могут создать новый формат переговоров на международном уровне по деоккупации аннексированного Россией Крыма. Об этом заявили глава Комитета Европейского парламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер и глава делегации Европарламента Дариуш Росати во время своего визита в Украину, передает "РБК-Украина".

Евродепутаты заявили, что на помощь "минскому процессу" может прийти новый международный формат.

"Минский процесс остается единственным доступным путем мирного возвращения этих территорий под полный контроль Украины. Соблюдение режима прекращения огня и отвода тяжелого оружия являются двумя предпосылками для дальнейшего продвижения в мирном процессе. Также мы передали просьбу, высказанную в недавней резолюции Европарламента, по изучению возможности создания международного формата переговоров, направленного на прекращение оккупации Крыма", – говорится в сообщении.

Также европейские парламентарии заверили Украину в поддержке со стороны Запада относительно реформирования страны.

"Пять больших реформ, определенных правительством – здравоохранения, образования, пенсий, приватизации государственных предприятий и реформа пахотного рынка земли, – очень важны для уровня жизни народа Украины и экономического развития государства. Эти реформы заслуживают на нашу полную поддержку", – сказали они.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что проблема урегулирования конфликта на Донбассе заключается не в формате переговоров. По словам президента, формат переговоров может быть любой, но он не должен уничтожить Минские договоренности.

В свою очередь представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук отмечал, что разрыв Минских договоренностей повлечет за собой много тяжелых последствий для Украины, в том числе и международных. По его словам, другой формат переговоров искать сложно, хотя в будущем при катастрофическом развитии событий на Донбассе, спровоцированных открытой российской агрессией, это не исключается.