В Европарламенте намерены взяться за освобождение Крыма

Вчера, 15:40

На помощь "минскому процессу" может прийти новый международный формат, отмечают евродепутаты

Европарламент готов помочь вернуть Крым. Фото: capital.ua
Европарламент готов помочь вернуть Крым. Фото: capital.ua

В Европейском парламенте могут создать новый формат переговоров на международном уровне по деоккупации аннексированного Россией Крыма. Об этом заявили глава Комитета Европейского парламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер и глава делегации Европарламента Дариуш Росати во время своего визита в Украину, передает "РБК-Украина".

Евродепутаты заявили, что на помощь "минскому процессу" может прийти новый международный формат.

"Минский процесс остается единственным доступным путем мирного возвращения этих территорий под полный контроль Украины. Соблюдение режима прекращения огня и отвода тяжелого оружия являются двумя предпосылками для дальнейшего продвижения в мирном процессе. Также мы передали просьбу, высказанную в недавней резолюции Европарламента, по изучению возможности создания международного формата переговоров, направленного на прекращение оккупации Крыма", – говорится в сообщении.

Также европейские парламентарии заверили Украину в поддержке со стороны Запада относительно реформирования страны.

"Пять больших реформ, определенных правительством – здравоохранения, образования, пенсий, приватизации государственных предприятий и реформа пахотного рынка земли, – очень важны для уровня жизни народа Украины и экономического развития государства. Эти реформы заслуживают на нашу полную поддержку", – сказали они.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что проблема урегулирования конфликта на Донбассе заключается не в формате переговоров. По словам президента, формат переговоров может быть любой, но он не должен уничтожить Минские договоренности.

В свою очередь представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук отмечал, что разрыв Минских договоренностей повлечет за собой много тяжелых последствий для Украины, в том числе и международных. По его словам, другой формат переговоров искать сложно, хотя в будущем при катастрофическом развитии событий на Донбассе, спровоцированных открытой российской агрессией, это не исключается.
Крым, Европарламент, евродепутаты, формат переговоров, минский процесс, реформы

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