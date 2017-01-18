В Европарламенте призвали предоставить Украине "безвиз"
Докладчик по вопросу либерализации визового режима для Украины обратилась к премьер-министру председательстующей в ЕС Мальты Джозефу Мускату
Европейский депутат, докладчик по вопросу либерализации визового режима для Украины Мария Габриэль призвала председательствующую в Европейском Союзе Мальту предоставить украинцам безвизовый режим.
Как сообщается, соответствующее обращение во время пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге она адресовала премьер-министру этой страны Джозефу Мускату в рамках обсуждения приоритетов программы столицы Мальты Валлетты.
"Что касается внешней политики – наше будущее связано с будущим наших соседей. Мы должны продолжать работать над разрешением кризисов... Я призываю Мальтийское президентство либерализовать визовый режим для Украины. Европейский парламент выполнил свою часть, сейчас это должен сделать Совет", – сказала Габриэль.
Напомним, Лихтенштейн обещает ввести "безвиз" для украинцев сразу после ЕС.
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