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В Европарламенте призвали предоставить Украине "безвиз" http://www.segodnya.ua/img/article/7894/35_main.1484746120.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/35_tn.1484746120.jpg Мир Докладчик по вопросу либерализации визового режима для Украины обратилась к премьер-министру председательстующей в ЕС Мальты Джозефу Мускату

В Европарламенте призвали предоставить Украине "безвиз"

Сегодня, 15:28

Докладчик по вопросу либерализации визового режима для Украины обратилась к премьер-министру председательстующей в ЕС Мальты Джозефу Мускату

В Европарламенте призвали дать Украине &quot;безвиз&quot;. Фото: AFP
В Европарламенте призвали дать Украине "безвиз". Фото: AFP

Европейский депутат, докладчик по вопросу либерализации визового режима для Украины Мария Габриэль призвала председательствующую в Европейском Союзе Мальту предоставить украинцам безвизовый режим.

Как сообщается, соответствующее обращение во время пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге она адресовала премьер-министру этой страны Джозефу Мускату в рамках обсуждения приоритетов программы столицы Мальты Валлетты.

"Что касается внешней политики – наше будущее связано с будущим наших соседей. Мы должны продолжать работать над разрешением кризисов... Я призываю Мальтийское президентство либерализовать визовый режим для Украины. Европейский парламент выполнил свою часть, сейчас это должен сделать Совет", – сказала Габриэль.

Напомним, Лихтенштейн обещает ввести "безвиз" для украинцев сразу после ЕС.
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Источник:

УНИАН

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