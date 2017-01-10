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В Европе замерзают мигранты (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7868/8_main.1484043495.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/8_tn.1484043495.jpg Мир Суровая европейская зима – настоящее испытание для беженцев с Ближнего Востока

В Европе замерзают мигранты (видео)

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Сегодня, 12:15

Суровая европейская зима – настоящее испытание для беженцев с Ближнего Востока


Уже более двух десятков человек стали жертвами морозов в Европе. Большинство погибших – мигранты и бездомные. Ночью температура опускается за минус 20, а эти люди живут фактически на улице.

Катастрофическая ситуация в Сербии. На границе с Венгрией в палатках и заброшенных домах живет полторы тысячи беженцев. Большинство мигрантов прибыли из Ближнего Востока и Африки. Таких низких температур эти люди никогда не видели. Поэтому быстро начинают болеть. Среди больных – много детей.

"По стране ширится эпидемия гриппа, но здесь люди болеют как нигде. Респираторные инфекции быстро перетекают в такие заболевания, как пневмония и бронхит. Поэтому ситуация может еще ухудшиться", – сказала Милана Радосавлевич, медик организации "Врачи без границ".

Впрочем, больше всего здешние беженцы боятся даже не болезней. Их мысли о том, как пережить еще одну ночь. Температура опускается за минус двадцать. Днем мигранты собирают мусор, пластик и ветви, чтобы потом греться костром всю ночь.

"На самом деле очень холодно. Прошлой ночью мы не спали, все сидели вокруг костра. Было очень холодно, я думаю, минус 15-16 градусов", – отметил Амин Джан, мигрант из Пакистана.

С начала года в Европе от холода погибли уже более 20 человек. Смертельные случаи зафиксированы в Польше, Италии, Болгарии, Чехии. В Сербии же власть выдает беженцам одеяла и теплые вещи, кормит горячими обедами.

Очередь за едой выстраивается на несколько сотен метров. Но, несмотря на холод и голод – мигранты не хотят идти из палаток на границе и надеются, что соседняя Венгрия сжалится и откроет им дорогу к желанной жизни в богатых странах Евросоюза.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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