В еврозоне зафиксировано ускорение инфляции

Потребительские цены в еврозоне в декабре 2016 года выросли на 1,1% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).



Таким образом, инфляция резко усилилась по сравнению с 0,6% в ноябре и оказалась максимальной с сентября 2013 года.



Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост потребительских цен в еврозоне в декабре на 1% в годовом выражении, сообщает MarketWatch.



Инфляция без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), ускорилась в декабре до 0,9% в годовом выражении с 0,8% месяцем ранее. Декабрьский рост индекса CPI Core является максимальным за 5 месяцев.



Ускорение темпов инфляции в еврозоне отражает, в первую очередь, рост стоимости энергоносителей вслед за подъемом цен на нефть: Brent подорожала в прошлом месяце на 12,6%.



Цены энергоносителей в регионе в декабре подскочили на 2,5% после снижения на 1,1% в ноябре.



Стоимость продуктов питания, алкогольных и табачных изделий увеличилась на 1,2% (0,7% месяцем ранее), услуги подорожали на 1,2% (1,1%).



Потребительские цены в Германии, рассчитанные по стандартам Европейского союза, в декабре взлетели на 1,7% в годовом выражении, что стало рекордным подъемом с июля 2013 года. В Испании инфляция в прошлом месяце ускорилась до 1,4% с 0,5%, во Франции – до 0,8% с 0,7%.



Рост темпов инфляции в еврозоне позволяет предположить, что в Европейском центральном банке (ЕЦБ) начнется обсуждение того, насколько адекватным является сохранение нынешних объемов количественного смягчения (QE).



В декабре 2016 года ЕЦБ сообщил о продлении программы QE, по крайней мере, до конца 2017 года при сокращении ежемесячных темпов выкупа бумаг с апреля текущего года до 60 млрд евро с 80 млрд евро.