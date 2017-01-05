В финале молодежного чемпионата мира по хоккею сыграют Канада и США
Бронзовые медали разыграют сборные Швеции и России
На молодежном чемпионате мира по хоккею определились финалисты турнира. Ими стали сборные Канады и США.
В полуфинале Канада выиграла у Швеции – 5:2, а американцы обыграли россиян в серии буллитов – 4:3.
Теперь 5 января в матче за "бронзу" сыграют Швеция и Россия, а в финале встретятся Канада и США.
За историю турниров сборная Канады 16 раз становилась чемпионов, команда США трижды выигрывала "золото".
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