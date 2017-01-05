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В финале молодежного чемпионата мира по хоккею сыграют Канада и США http://www.segodnya.ua/img/article/7856/85_main.1483601650.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/85_tn.1483601650.jpg Мир Бронзовые медали разыграют сборные Швеции и России

В финале молодежного чемпионата мира по хоккею сыграют Канада и США

Сегодня, 09:23

Бронзовые медали разыграют сборные Швеции и России

&quot;Кленовые листья&quot; благодарят болельщиков. Фото AFP
"Кленовые листья" благодарят болельщиков. Фото AFP

На молодежном чемпионате мира по хоккею определились финалисты турнира. Ими стали сборные Канады и США.

В полуфинале Канада выиграла у Швеции – 5:2, а американцы обыграли россиян в серии буллитов – 4:3.

Теперь 5 января в матче за "бронзу" сыграют Швеция и Россия, а в финале встретятся Канада и США.

За историю турниров сборная Канады 16 раз становилась чемпионов, команда США трижды выигрывала "золото".
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Источник:

Сегодня|Спорт

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