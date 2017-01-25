В Финляндии ищут надзирателя за северным сиянием (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 20:00

За работу при температуре в -30 градусов готовы платить две тысячи евро


В Финляндии ищут кандидата, наверное, на лучшую работу в мире – смотрителя за северным сиянием.

Вглядываться в ночное небо и сразу сообщать, как только появится северное сияние – такую вакансию вполне открыл в конце года отель в Лапландии.

Сюда, за полярный круг, едут специально – чтобы наблюдать огни в северном небе. А те появляются в разное время, поэтому нужен тот, кто будет будить туристов ради фантастического зрелища.

Впрочем, случаются и не менее экзотические предложения. Так, недавно искали смотрителя австралийского тропического острова, который был бы его единственным жителем.

В Китае официально нанимали человека к воспитанию панд – чтобы тем было веселее.

В Британии – профессия дегустатора кошачьего корма.

"Интересная профессия и очень сложная – есть ловля крабов. Но мы понимаем, что это холодные страны – это люди, которые могут выносить высокие температуры минусовые. Вряд ли украинцы, которые привыкли к минус 10, 15, согласятся на такую работу", – говорит Екатерина Мащенко, эксперт рынка труда.

Топ экзотических должностей по версии отечественных кадровых порталов:

Факир – то есть мастер огненных шоу

аэрографист – художник, который разрисовывает фасады домов

специалист по ароматам

"Немалые деньги сегодня получает лайф-коуч. То есть коуч жизни. Человек, который помогает в поставке целей. Найти место в жизни и реализоваться", – отметила Екатерина Мащенко, эксперт рынка труда.

Между тем должность надзирателя северного сияния на днях закрыли. Кому она досталась – не сообщается. Известно лишь – за работу при температуре в -30 градусов готовы платить 2000 евро.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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