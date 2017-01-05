В Финском заливе пропало российское судно

На борту находилось три человека, в РФ уже возбудили уголовное дело

В Финском заливе пропало рыболовецкое судно, на борту которого находились три человека. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Маломерное судно "Монни" перестало выходить на связь недалеко от порта Усть-Луга. Система электронного позиционирования также не могла его обнаружить. На борту было не менее пяти тонн выловленной рыбы.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц. Сотрудники береговой охраны ФСБ России и спасатели обследуют акваторию Финского залива.

По данным источника в экстренных службах региона, после облета территории на вертолете в 16 километрах от берега было обнаружено масляное пятно — предположительное место затопления судна. Для обследования дна планируется привлечь водолазов.