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В Финском заливе пропало российское судно http://www.segodnya.ua/img/article/7857/98_main.1483624513.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/98_tn.1483624513.jpg Мир На борту находилось три человека, в РФ уже возбудили уголовное дело

В Финском заливе пропало российское судно

Сегодня, 15:54

На борту находилось три человека, в РФ уже возбудили уголовное дело

Порт Усть-Луга. Фото: sdelanounas.ru
Порт Усть-Луга. Фото: sdelanounas.ru

В Финском заливе пропало рыболовецкое судно, на борту которого находились три человека. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Маломерное судно "Монни" перестало выходить на связь недалеко от порта Усть-Луга. Система электронного позиционирования также не могла его обнаружить. На борту было не менее пяти тонн выловленной рыбы.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц. Сотрудники береговой охраны ФСБ России и спасатели обследуют акваторию Финского залива.

По данным источника в экстренных службах региона, после облета территории на вертолете в 16 километрах от берега было обнаружено масляное пятно — предположительное место затопления судна. Для обследования дна планируется привлечь водолазов.
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Источники:

Lenta.ru, Интерфакс

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