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В Германии арестовали друга берлинского террориста http://www.segodnya.ua/img/article/7857/0_main.1483605308.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/0_tn.1483605308.jpg Мир Выходца из Туниса подозревают в причастности к атаке на рождественской ярмарке

В Германии арестовали друга берлинского террориста

Сегодня, 10:33

Выходца из Туниса подозревают в причастности к атаке на рождественской ярмарке

Берлинского террориста еще не поймали. Фото: AFP
Берлинского террориста еще не поймали. Фото: AFP

В Берлине полиция задержала 26-летнего выходца из Туниса, подозреваемого в причастности к теракту на рождественской ярмарке 19 декабря. Об этом сообщил представитель прокуратуры Германии.

По его словам, задержанный был знаком с основным подозреваемым и непосредственным исполнителем нападения Анисом Амри, и накануне теракта они вместе ужинали в одном из ресторанов Берлина, передает BBC.

В доме задержанного прошел обыск, его имя власти не называют.

Ранее сообщалось, что правоохранители провели обыск в одном из берлинских приютов для беженцев, где жил возможный сообщник подозреваемого в совершении теракта в Берлине Аниса Амри. Также обыскали дом в Берлине, где живет еще один человек, с которым контактировал Амри.
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Источник:

РБК-Украина

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