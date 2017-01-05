В Германии арестовали друга берлинского террориста
Выходца из Туниса подозревают в причастности к атаке на рождественской ярмарке
В Берлине полиция задержала 26-летнего выходца из Туниса, подозреваемого в причастности к теракту на рождественской ярмарке 19 декабря. Об этом сообщил представитель прокуратуры Германии.
По его словам, задержанный был знаком с основным подозреваемым и непосредственным исполнителем нападения Анисом Амри, и накануне теракта они вместе ужинали в одном из ресторанов Берлина, передает BBC.
В доме задержанного прошел обыск, его имя власти не называют.
Ранее сообщалось, что правоохранители провели обыск в одном из берлинских приютов для беженцев, где жил возможный сообщник подозреваемого в совершении теракта в Берлине Аниса Амри. Также обыскали дом в Берлине, где живет еще один человек, с которым контактировал Амри.
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