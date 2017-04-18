В Германии рассказали о десятках разоблаченных российских шпионов

Сегодня, 09:22

Немецкими правоохранителями всего открыто 123 уголовных дела против иностранных граждан за шпионах

В Германии процветает агентура РФ. Фото из открытых источников
В Германии процветает агентура РФ. Фото из открытых источников

За последние 10 лет из всех разоблаченных в Германии иностранных агентов больше всего оказывается граждан России. Об этом сообщает Mitteldeutsche Zeitung со ссылкой на ответ министерства внутренних дел Германии на запрос фракции Левых в Бундестаге.

Отмечается, что всего в Германии за 10 лет были возбуждены уголовные дела против 123 иностранных агентов, которые подозреваются в шпионаже. Так, среди них 27 россиян, 22 граждан Ирана, по 15 человек из Турции и Китая. Даже в список попали сирийцы и американцы – 8 и 7 шпионов соответственно.

В немецком МВД подчеркивают, что правоохранители не могут начать расследование против человека, подозревающегося в шпионаже, у которого есть дипломатический статус.

Напомним, в марте сообщалось, что Служба безопасности разоблачила агентурную сеть российских спецслужб в Украине и задержала девять агентов, в планы которых входили диверсии и теракты на территории Украины.
россия, Германия, уголовное дело, шпионаж, шпионы

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Источник:

Deutsche Welle

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