В Германии задержали марокканца, который планировал теракт у здания посольства РФ – СМИ

Согласно информации издания, задержанный планировал провести свою акцию во время митинга протестующих

В Федеративной республике Германия правоохранители задержали марокканца, который планировал совершить террористический акт у здания российского посольства в Берлине. Об этом сообщает Der Tagesspiegel, передает "РИА Новости".

"В Лейпциге полиция задержала 24-летнего марокканца, который планировал теракт у здания российского посольства в Берлине", – говорится в сообщении.

Согласно информации издания, задержанный планировал провести свою акцию во время митинга протестующих. Что именно хотел совершить молодой человек, со слов полицейских не ясно.

Напомним, ранее сообщалось, что 3 апреля 2017 года произошел теракт в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По версии следователей, взрыв осуществил террорист-смертник Акбаржон Джалилов. В результате нападения погибли 14 человек, включая самого террориста. Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца шестерых подозреваемых по делу о взрыве.