В Гонконге изъяли крупнейшую за десять лет партию марихуаны

В ходе рейда задержаны четыре человека, у них изъято тысячи кустов "травки"

В Гонконге изъяла крупнейшую за десять лет партию марихуаны, стоимость которой почти четыре миллиона долларов США.

Полиция изъяла не только наркотик, но и оборудование для выращивания запрещенного растения.

В ходе рейда задержаны четыре человека. Среди них трое гонконгцев и гражданка Индонезии. У них конфисковали более тысячи кустов марихуаны, которая выращивалась для потребителей специального административного района КНР.

Ранее сообщалось, что в Австралии перехватили почти полторы тонны кокаина.