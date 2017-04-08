В Гонконге изъяли крупнейшую за десять лет партию марихуаны

8 Апреля 2017, 16:00

В ходе рейда задержаны четыре человека, у них изъято тысячи кустов "травки"

Фото: AFP
Фото: AFP

В Гонконге изъяла крупнейшую за десять лет партию марихуаны, стоимость которой почти четыре миллиона долларов США.

Полиция изъяла не только наркотик, но и оборудование для выращивания запрещенного растения.

В ходе рейда задержаны четыре человека. Среди них трое гонконгцев и гражданка Индонезии. У них конфисковали более тысячи кустов марихуаны, которая выращивалась для потребителей специального административного района КНР.

Ранее сообщалось, что в Австралии перехватили почти полторы тонны кокаина.
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Источник:

РИА Новости

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