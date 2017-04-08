В Гонконге изъяли крупнейшую за десять лет партию марихуаны
В ходе рейда задержаны четыре человека, у них изъято тысячи кустов "травки"
В Гонконге изъяла крупнейшую за десять лет партию марихуаны, стоимость которой почти четыре миллиона долларов США.
Полиция изъяла не только наркотик, но и оборудование для выращивания запрещенного растения.
В ходе рейда задержаны четыре человека. Среди них трое гонконгцев и гражданка Индонезии. У них конфисковали более тысячи кустов марихуаны, которая выращивалась для потребителей специального административного района КНР.
Ранее сообщалось, что в Австралии перехватили почти полторы тонны кокаина.
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