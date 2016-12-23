Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Госдепе ответили Путину: Армия США самая сильная в истории человечества http://www.segodnya.ua/img/article/7823/5_main.1482477889.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/5_tn.1482477889.jpg Мир Действия российской армии в Сирии не являются показателем мощи, считает Кирби

В Госдепе ответили Путину: Армия США самая сильная в истории человечества

Сегодня, 09:21

Действия российской армии в Сирии не являются показателем мощи, считает Кирби

В США похвастались своей армией. Фото: Facebook
В США похвастались своей армией. Фото: Facebook

В США считают, что не существует более сильной и развитой армии, нежели американская. Так прокомментировал слова российского лидера о том, что его армия сильнее любого мирового агрессора представитель Госдепартамента США Джон Кирби, передает 112.ua.

Комментируя слова Путина, он сказал, что действия российской армии в Сирии не являются показателем мощи.

"Я так не считаю. Не думаю, что в истории человечества когда-либо существовала армия более способная, образованная, сильная, с лучшим руководством и более обеспеченная, чем армия Соединенных Штатов сегодня", — заключил Кирби.

Напомним, вчера, 22 декабря, президент РФ Владимир Путин заявлял, что российская армия сильнее любого агрессора и в противостоянии с ней ей ничего "не светит". Он рассказал, чем его армия лучше других.

Также предлагаем вашему вниманию посмотреть на рейтинг лучших армий мира, в котором Украина занимает тридцатое место. Как оказалось, армия США – самая сильная, на вооружении — 19 авианосцев и более 13 тысяч самолетов и вертолетов. Армия России – чемпион по бронетехнике, армия Китая – самая многочисленная.
США, Путин, армия, госдеп, кирби

Вы сейчас просматриваете новость "В Госдепе ответили Путину: Армия США самая сильная в истории человечества". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: AFP

Путин и Трамп заочно померялись боеголовками

Сегодня, 09:21

Оба лидера призвали свои страны наращивать ядерный потенциал

Мир

Константин Косачев, фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

В РФ ответили на заявление Трампа об увеличении ядерного потенциала США

Сегодня, 03:49

Наращивание ядерных вооружений США будет означать слом в отношениях с РФ, ответили в Совфеде

Донбасс

Джон Кирби, фото rusvesna.su

США ожидают продления режима "тишины" на Донбассе после праздников

Сегодня, 02:41

В Госдепе напомнили о последнем всплеск насилия на востоке Украины  

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Трамп призвал к расширению ядерного потенциала США

Вчера, 23:47

Трамп приступит к обязанностям президента 20 января

Мир

В Сирии правительственная армия объявила о полном контроле над Алеппо, фото AFP

В Сирии правительственная армия объявила о полном контроле над Алеппо

Вчера, 23:40

Эвакуация населения города завершилась

Мнения

Raven RQ-11B. Фото: скриншот с видео

Американские беспилотники оказались непригодными для войны на Донбассе - ВСУ

Вчера, 08:10

В командовании ВВС признали, что эти беспилотники имеют фундаментальный недостаток

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.