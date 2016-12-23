В Госдепе ответили Путину: Армия США самая сильная в истории человечества

В США считают, что не существует более сильной и развитой армии, нежели американская. Так прокомментировал слова российского лидера о том, что его армия сильнее любого мирового агрессора представитель Госдепартамента США Джон Кирби, передает 112.ua.

Комментируя слова Путина, он сказал, что действия российской армии в Сирии не являются показателем мощи.

"Я так не считаю. Не думаю, что в истории человечества когда-либо существовала армия более способная, образованная, сильная, с лучшим руководством и более обеспеченная, чем армия Соединенных Штатов сегодня", — заключил Кирби.

Напомним, вчера, 22 декабря, президент РФ Владимир Путин заявлял, что российская армия сильнее любого агрессора и в противостоянии с ней ей ничего "не светит". Он рассказал, чем его армия лучше других.

Также предлагаем вашему вниманию посмотреть на рейтинг лучших армий мира, в котором Украина занимает тридцатое место. Как оказалось, армия США – самая сильная, на вооружении — 19 авианосцев и более 13 тысяч самолетов и вертолетов. Армия России – чемпион по бронетехнике, армия Китая – самая многочисленная.